При поддержке Москвы производители продуктов питания расширяют ассортимент
Москва, 22 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Московские власти активно поддерживают предприятия, занимающиеся выпуском важной для жизни продукции — продуктов питания, одежды, средств гигиены и др., что позволяет им приобретать новые линии и расширять ассортимент продукции. Об этом 22 июля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся на сайте московского градоначальника.
Заместитель мэра уточнил, что городские власти ведут активное содействие развитию производства в Москве по поручению мэра столицы.
«Так, благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2023 года и за 6 месяцев 2024-го предприятия пищепрома привлекли около 24 миллиардов рублей, которые направили на покупку оборудования, постройку новых производств, расширение экспортных направлений», — сказал он.
Ликсутов уточнил, что это способствует наращиванию объёмов выпускаемой этими предприятиями продукции, а также они занимаются развитием экспортных направлений и закупкой нового оборудования, что способствует развитию технологической независимости и импортозамещению.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти поддерживают выход московских производителей на рынки дружественных стран. Он отметил, что в первом полугодии 2024 года центр поддержки и развития экспорта «Моспром» организовал для столичных компаний десять мероприятий — международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке.