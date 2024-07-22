Москва, 22 июля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Московские власти активно поддерживают предприятия, занимающиеся выпуском важной для жизни продукции — продуктов питания, одежды, средств гигиены и др., что позволяет им приобретать новые линии и расширять ассортимент продукции. Об этом 22 июля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводятся на сайте московского градоначальника.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Заместитель мэра уточнил, что городские власти ведут активное содействие развитию производства в Москве по поручению мэра столицы.

«Так, благодаря Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства с начала 2023 года и за 6 месяцев 2024-го предприятия пищепрома привлекли около 24 миллиардов рублей, которые направили на покупку оборудования, постройку новых производств, расширение экспортных направлений», — сказал он.

Ликсутов уточнил, что это способствует наращиванию объёмов выпускаемой этими предприятиями продукции, а также они занимаются развитием экспортных направлений и закупкой нового оборудования, что способствует развитию технологической независимости и импортозамещению.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти поддерживают выход московских производителей на рынки дружественных стран. Он отметил, что в первом полугодии 2024 года центр поддержки и развития экспорта «Моспром» организовал для столичных компаний десять мероприятий — международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке.