Туапсе, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Момент атаки украинского дрона в Туапсе в Краснодарском крае попал на видео.

Кадр из видео

На представленных кадрах виден беспилотник и слышны звуки работы сил противовоздушной обороны (ПВО). Также можно заметить, как дрон начал падать, после чего в отдалении вспыхнул пожар.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903570" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент атаки Туапсинского НПЗ

Как сообщало ИА Регнум, рано утром глава муниципального образования Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о ночной атаке украинских беспилотников, которую отразили в Краснодарском крае. Он уточнил, что в районе Туапсе силы ПВО сбили восемь дронов. Чиновник также отметил, что люди не пострадали.

МЧС России сообщило, что в Туапсе в результате атаки пострадала инфраструктура нефтеперерабатывающего завода. На месте падения обломков вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь российские силы ПВО сбили над Краснодарским краем восемь дронов ВСУ. Кроме того, 47 украинских беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 17 — над акваториями Чёрного и Азовского морей, один — над Белгородской, один — над Воронежской и ещё один — над Смоленской областями.