Москва, 22 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2024» завершился в Москве. Он прошел с 18 по 21 июля в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства

В фестивале приняли участие 200 артистов из 17 стран — призеры различных международных цирковых соревнований, исполнители уникальных трюков, а также артисты, установившие мировые рекорды.

Зрители увидели скоростное жонглирование, эквилибр на руках, акробатику с шестами, воздушный полет, джигитовку, дрессуру диких животных и другое. Все программы сопровождались шоу-постановками балета Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства

Золотой приз фестиваля достался номерам «Баланс с чашами на голове» акробатической труппы из Суйнина (провинция Сычуань, Китай), «Акробаты с подкидными досками» Большого Московского цирка и «Летим выше» коллектива из Корейской Народно-Демократической Республики.

Гостями фестиваля стали более 26 тысяч человек, а трансляцию выступлений посмотрели порядка 40 тысяч зрителей.

Пресс-служба Департамента культуры города Москвы В Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства

Как ранее сообщало ИА Регнум, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный поблагодарил иностранных участников фестиваля за «политический героизм». «К нам приехали артисты из тех стран, которые наиболее жестко реагируют сейчас на нашу страну», — отметил он.