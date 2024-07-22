Махачкала, 22 июля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. В Махачкале 22 июля задержали 18-летнего аниматора квест-комнаты «Дом ужасов», в которой ночью погибли две посетительницы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

СК России. Кадр из видео

«В Махачкале задержан аниматор развлекательного заведения, где сегодня ночью в ходе прохождения квеста погибли две посетительницы», — сообщили в ведомстве.

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Аниматор на допросе рассказал, как всё произошло. Во время квеста он поджёг перчатку, которая слетела у него с руки на пол. Горящий предмет упал рядом с ёмкостью, в которой находился бензин. Вспыхнул пожар, погибли две девушки, ожоги получил ещё один местный житель.

Следственный комитет в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), устанавливает причастность других людей к совершению этого преступления.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в квест-комнате «Дом ужасов», в результате которого погибли две девушки, вспыхнул в районе двух часов ночи. Комната находится в подвальном помещении здания на улице Расула Гамзатова.

В рамках уголовного дела силовики допросили игрока КВН, члена сборной Дагестана Гусейна Ибрагимова, который, предположительно, является владельцем квест-комнаты. Его отпустили после допроса.

Одна из посетительниц умерла в больнице сразу после поступления, вторая скончалась утром. Источник ИА Регнум сообщил, что одна из девушек, 19-летняя Асият, вышла замуж 16 июля. Она работала ортодонтом в частной стоматологии. Вместе с ней квест проходил её муж — 20-летний Саид, который находится сейчас в ожоговой реанимации.

Вторая погибшая — 25-летняя Мадина, работавшая фитнес-инструктором. В результате пожара в «Доме ужасов» она получила ожоги 97% тела.