Москва, 22 июля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. При постоянном общении с чат-ботами у человека может возникнуть зависимость от них. Об этом 22 июля корреспонденту ИА Регнум заявил российский психолог, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научного центра психического здоровья» Сергей Ениколопов, комментируя данные учёных из Канадского университета Квебека о том, что нейросети всё чаще становятся объектом романтической любви для пользователей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Современные чат-боты обладают человеческими качествами и запрограммированы на создание комфортной атмосферы общения, это может создать иллюзию взаимной любви и снизить мотивацию для поиска реального партнёра, говорится на сайте медиапроекта «Узнай. ру».

Ениколопов отметил, что основная проблема заключается не столько в поиске партнёра, сколько в формировании новой формы зависимости от общения с ботом, который полностью соответствует ожиданиям от дружеского общения с симпатией. Общаясь с чат-ботом, не многие люди откажутся от поиска реального партнёра. Однако возникает новая форма зависимости, которая может стать серьёзной проблемой, подчеркнул психолог.

«Нельзя говорить о влюблённости в чат-бота, так как человеческая влюблённость — это не только форма общения. При общении с чат-ботом человек испытывает ограничения: он не может прикоснуться к партнёру, что полностью исключает возможность физического контакта. Остаётся лишь возможность общаться с идеальным партнёром, который понимает человека. В современном обществе люди часто чувствуют себя одинокими, они замкнуты. Делать усилия на знакомство с кем-то, даже не переходящее во влюблённость, а просто находя близких друзей, усложнено. Чат-бот предлагает простой и ленивый способ нахождения себе собеседников и общения с ними. Это реакция людей на переживания и одиночество», — пояснил эксперт.

Он указал на то, что у чат-бота есть одно преимущество перед общением с живым человеком: возможность быстро завершить разговор. Прервать общение с реальным собеседником иногда бывает сложно, потому что человек может опасаться навсегда испортить отношения. Чат-бот же можно на некоторое время отключить и потом снова подключиться к нему. Это очень комфортная форма общения, но она не способствует развитию человека.

Людям, которые попали в зависимость от чат-ботов, стоит обратиться к психологу. Также они могут попытаться преодолеть эту зависимость самостоятельно. Для этого необходимо приложить усилия и проявить силу воли. Нужно больше общаться с реальными людьми и чаще посещать общественные места. Это поможет заменить комфортную, но не полезную форму общения на более активную и живую.

Как передавало ИА Регнум, американская компания OpenAI с 1 апреля открыла доступ к своему чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT для пользователей, не имеющих регистрации. Ранее указанного виртуального собеседника можно было использовать только тем, у кого есть учётная запись. В OpenAI отметили, что с 1 апреля зарегистрированные пользователи будут иметь множество преимуществ. В частности, они смогут сохранять и просматривать историю чатов, а также делиться этой информацией. Кроме того, для пользователей с учётной записью разблокируют дополнительные функции, включая голосовое общение с ботом и специальные инструкции. OpenAI также внедрила дополнительные меры защиты. Так, например, ChatGPT станет блокировать более широкий набор пользовательских запросов.

Ранее невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов рассказал об угрозе «цифровой деменции» и подмене активной жизни. Врач отметил, что злоупотребление гаджетами формирует зависимость от них. Эта зависимость выражается в том, что человек боится, например, потерять телефон либо лишиться его даже на короткий промежуток времени. Он пояснил, что многие функции телефон взял на себя, сейчас он является и записной книжкой, и путеводителем, с помощью него можно совершать различные покупки, осуществлять поиск информации. Гайфутдинов признал, что человек уже не может отказаться от этих возможностей. Но с другой стороны, иногда случается так, что гаджет занимает всё личное пространство человека. Он добавил, что такая зависимость действительно очень вредит мозгу человека, особенно это касается детей и подростков.