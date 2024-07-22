Вашингтон, 22 июля, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден завтра забудет, что снялся с президентской гонки.

ИА Регнум

«Это ещё не конец! Завтра утром жулик Джо Байден проснётся и забудет, что сегодня снялся с президентской гонки!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 21 июля объявил, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что снял свою кандидатуру в интересах Демократической партии и США. Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

После решения Байдена Демократической партии предстоит выдвинуть нового кандидата на пост президента. Решение могут объявить на съезде партии 1 августа. В свою очередь, вице-президент Камала Харрис объявила, что намерена стать кандидатом в президенты США от демократов.

Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 июля заявила, что выход Байдена из гонки — это внутреннее дело США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что решение Байдена выйти из предвыборной кампании является внутренним делом США. В этой связи в Кремле не будут давать этому оценку.