Донецк, 22 июля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. За прошедшую неделю над территорией Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили более 180 атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по республике.

РИА Новости/Денис Абрамов

«Системой радиоэлектронной борьбы «Купол» над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой предотвращено 186 террористических атак украинских беспилотников, направленных на объекты социального обеспечения и энергетической инфраструктуры республики», ― уточнили в ведомстве.

В частности, специалисты обезвредили взрывоопасный предмет на опоре ЛЭП в районе Моспино. А в Макеевке взрывотехники уничтожили украинский дрон с боевым зарядом весом 40 кг.

Жертв среди гражданского населения и разрушений нет, подчеркнули в УФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля в результате атаки беспилотника ВСУ на посёлок Верхнеторецкое в ДНР ранения получили две мирные жительницы.

11 июля глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские войска применяли химическое оружие на волчанском и липцевском направлениях. Он добавил, что информации о летальных случаях не было, но была химическая атака со сбросом с дрона веществ, вызывавших отравления.

По данным Минобороны на 22 июля, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 28 118 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.