Махачкала, 22 июля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Одна из девушек, погибших при пожаре в квест-комнате «Дом ужасов» в Махачкале, 16 июля вышла замуж, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его информации, 19-летняя Асият была дочерью главного врача детской стоматологической поликлиники Республики Дагестан. Она работала ортодонтом в частной стоматологии.

Пять дней назад она вышла замуж за 20-летнего Саида, сейчас он в ожоговой реанимации. Последние ролики с торжества Асият публиковала перед походом на хоррор-квест вместе с мужем и подругой.

Второй погибшей оказалась 25-летняя Мадина, работавшая фитнес-инструктором, добавил источник. Сертификат она получила год назад, до этого работала ассистентом врача-ортодонта в клинике. Девушка скончалась в больнице с 97% ожогов тела.

Как передавало ИА Регнум, пожар в комнате для прохождения квестов в Махачкале произошёл в ночь на 22 июля. Предположительно, владельцем квест-комнаты является игрок КВН, член сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов. После допроса его отпустили. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

1 апреля в Москве девятилетняя девочка во время прохождения квеста провалилась в открывшуюся нишу. Это произошло в одном из торговых центров на улице Автозаводской. Девочка получила телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).