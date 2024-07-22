Тбилиси, 22 июля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Если на выборах президента США победит Дональд Трамп, то боевые действия на Украине завершатся раньше. Такое мнение 22 июля высказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Kay Nietfeld/AP/TASS Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«Если Трамп победит на выборах, конфликт на Украине завершится ещё раньше, и, соответственно, раньше успокоится ситуация в нашем регионе», — сказал он журналистам.

По мнению политика, в этом случае изменится отношение Запада и к Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея заявила журналистам в Тбилиси, что Вашингтон решил заморозить оказание помощи Грузии. По её словам, принятый в Грузии закон об иностранных агентах якобы вредит жителям страны.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки. Трамп ранее заявлял, что в случае избрания будет добиваться начала переговоров между Россией и Украиной, однако конкретный план урегулирования не раскрыл. Как сообщил один из советников бывшего американского президента, побудить Киев к началу переговоров с Москвой могут угрозы прекратить оказывать военную помощь ВСУ.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен отказаться от планов вступить в НАТО, а также полностью вывести войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.