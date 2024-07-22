Белгород, 22 июля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поставил задачу перед главами муниципалитетов ежедневно проводить подомовые обходы в приграничной зоне. Об этом он сообщил 22 июля во время оперативного совещания правительства.

РИА Новости/Антон Вергун

«Эта работа сейчас должна быть хотя бы по 15-километровой зоне», — заявил губернатор.

Гладков пояснил, что там, где обстановка резко ухудшается, жителям предлагают выехать в пункты временного размещения. Губернатор добавил, что, в частности, ситуация Шебекино, в Белгородском районе, в Борисовском, в Грайворонском районах не становится лучше.

Глава региона поручил начальнику управления региональной безопасности области Евгению Воробьёву ежедневно докладывать о количестве оставшихся местных жителей в каждом населённом пункте, а также числе больных и детей.

Как передавало ИА Регнум, ночью 22 июля Гладков сообщил об атаке дрона-камикадзе на движущийся по дороге легковой автомобиль в селе Устинка. Пострадавшего водителя доставили в больницу. Медики диагностировали у него контузию и множественные осколочные ранения.

Утром 22 июля ВСУ с помощью беспилотника атаковали трактор, который работал в поле в селе Устинка. От полученных ранений тракторист погиб на месте. Вместе с ним в кабине находилась его супруга. Женщина получила осколочное ранение правого бедра.

При повторном обстреле со стороны ВСУ города Шебекино загорелась кровля частного дома, пострадал один мирный житель.