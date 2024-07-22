Киев, 22 июля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве экс-депутата Рады Ирины Фарион, сообщили в украинском МВД.

Кадр из видео

«Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903544" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Украине объявили в розыск подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемому ориентировочно 20 лет, его рост — 170–180 см, телосложение худощавое.

Украинское ведомство подробно описало, как он был одет на момент совершения преступления. На молодом человеке были тёмные спортивные штаны, чёрная кофта с длинными рукавами, красная футболка с белыми латинскими буквами и белыми полосками на рукавах. Он был в кроссовках и тёмной панаме с широкими полями.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек идёт по двору, затем переходит улицу по пешеходному переходу. Видео сделаны с разных камер.

Как сообщало ИА Регнум, убийство Фарион произошло вечером 19 июля во Львове. Бывшему депутату Рады выстрелили в висок возле её дома. Раненую госпитализировали, она умерла в больнице через несколько часов.

Комментируя убийство Фарион, известной своими русофобскими высказываниями, оппозиционный украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что «националистический молодняк» на Украине, вероятно, таким образом требует действий, а не словесных заявлений.