Вашингтон, 22 июля, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Бывший американский лидер Дональд Трамп и кандидат в президенты США от республиканцев выразил готовность участвовать в дебатах с вице-президентом США Камалой Харрис в рамках предвыборной кампании, сообщил 22 июля председатель нацкомитета партии Майкл Уотли.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Трамп сказал, что он согласился бы на дебаты в любое время и в любом месте», — процитировал слова Уотли телеканал ABC.

Председатель добавил, что в рамках дебатов планируется обсудить контраст между повесткой Харрис и повесткой Трампа, в рамках которой экс-президент планирует объединить американский народ для создания светлого будущего страны.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил в социальных сетях о выходе из президентской гонки. По словам президента США, он принял такое решение в интересах страны и Демократической партии. Он заявил, что полностью поддерживает кандидатуру вице-президента Харрис для выдвижения на пост главы государства.

Сам Трамп выразил уверенность, что вице-президента США в предвыборной гонке победить будет легче, чем Байдена.

В Кремле, отвечая на просьбу оценить политическую фигуру Харрис, напомнили о её недружественных высказываниях в сторону России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что других действий со стороны вице-президента США не фиксировали.