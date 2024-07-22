Москва, 22 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Семь тысяч человек оценили события на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в рамках проекта «Активный гражданин». Как сообщает сайт мэра и правительства столицы, за это многие из них получили по 300 баллов.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Победителей каждую неделю определяет генератор случайных числе. До конца мероприятия пройдёт еще семь розыгрышей. Полученные баллы горожане могут обменять на товары и услуги партнёров сайта «Миллион призов». В том числе москвичи могут выбрать памятные сувениры или билеты в театр, получить скидки в магазинах, ресторанах, аптеках. Также баллы можно пожертвовать на благотворительность.

Для участия в акции москвичам необходимо оценить события фестиваля по пятибалльной шкале при помощи QR-кодов, которые расположены на информационных стелах площадок. Нужно быть зарегистрированным участником проекта «Активный гражданин», а также иметь учётную запись портала mos.ru.

Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки.