7 тысяч москвичей получили баллы за оценку фестиваля «Лето в Москве»
Москва, 22 июля, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Семь тысяч человек оценили события на площадках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в рамках проекта «Активный гражданин». Как сообщает сайт мэра и правительства столицы, за это многие из них получили по 300 баллов.
Победителей каждую неделю определяет генератор случайных числе. До конца мероприятия пройдёт еще семь розыгрышей. Полученные баллы горожане могут обменять на товары и услуги партнёров сайта «Миллион призов». В том числе москвичи могут выбрать памятные сувениры или билеты в театр, получить скидки в магазинах, ресторанах, аптеках. Также баллы можно пожертвовать на благотворительность.
Для участия в акции москвичам необходимо оценить события фестиваля по пятибалльной шкале при помощи QR-кодов, которые расположены на информационных стелах площадок. Нужно быть зарегистрированным участником проекта «Активный гражданин», а также иметь учётную запись портала mos.ru.
Как сообщало ИА Регнум, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» объединит все летние фестивали в российской столице. На площадках фестиваля смогут выступить все желающие. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль станет самым продолжительным городским фестивалем в мире. Все 100 дней по всей Москве будут работать фестивальные площадки.