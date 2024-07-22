Москва, 22 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В данный момент началось формирование лётного состава отдельных корабельных истребительных авиаполков для тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Об этом 22 июля сообщили источники «Известий» в Минобороны.

Павел Львов/РИА Новости

По их словам, тренировки пилотов проводятся над Кольским полуостровом и акваторией Баренцева моря в дневное и ночное время, а также при любых погодных условиях. Во время тренировочных полётов ведётся отработка нанесения ударов по воздушным и наземным целям.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков, за семь лет нахождения «Адмирала Кузнецова» на ремонте многие из пилотов ушли на пенсию, а у пришедших им на смену нет практического опыта по полётам с борта авианесущего крейсера, который им только ещё предстоит получить.

«У корабельных лётчиков есть специфические болезни. Резкое торможение самолёта на палубе авианосца очень сильно влияет на глаза, на спину, и поэтому они долго летать не могут. И сейчас, скорее всего, там очень мало осталось лётчиков, которые ещё помнят, как садиться на палубу авианосца», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что семь лет — это большой срок, а потому сейчас ведётся создание костяка пилотов, которые фактически будут заново учиться искусству посадки на корабль.

Экипажи морской авиации продолжали каждый год проводить тренировки на научно-испытательных тренажёрах корабельной авиации (НИТКА) в Краснодарском крае и в Крыму, полностью имитирующих палубу авианесущего крейсера с тормозными тросами, стартовым трамплином и навигационным оборудованием. Как заметил Болтенков, тренировка на тренажёрах не может заменить реальную работу на палубе авианесущего крейсера.

«Авианосец в море сильно отличается от тренажёра. НИТКА не подвержены качке. Сейчас, можно сказать, ситуация будет похожа на начало 1990-х годов, когда «Кузнецов» ушёл с Черного моря на Север и для него надо было формировать авиакрыло. Надо будет оживить корабль после долгих лет ремонта. Оживить его не как корабль, который способен ходить по морю, а как корабль, который способен нести палубные самолёты и выпускать их в небо. Фактически у авианосца будет вторая жизнь», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт украинской разведки на «Адмирале Кузнецове». Уточнялось, что разведка Украины склоняла российского военнослужащего к совершению теракта на крейсере.

Позднее в этот же день губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта на авианесущем крейсере. По его словам, региональные власти постоянно взаимодействуют с органами безопасности в рамках оперативного штаба.

Военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош 10 июля отметил, что попытка теракта на «Кузнецове» выгодна не киевскому режиму, а Западу. Эксперт отметил, что, по его мнению, в этих операциях украинских спецслужб виден западный след и именно в США И Британии готовили эти провокации и вербовщиков.