Таймырский район, Красноярский край, 22 июля, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Из Норильска стартовала научная экспедиция «Роснефти» по изучению диких северных оленей на западном Таймыре. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) исследуют численность и миграцию оленей с использованием водного транспорта и легкомоторной авиации.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Экспедиция «Роснефти» изучит оленей на полуострове Таймыр

Участники экспедиции пройдут более тысячи километров по реке Пясине и ее крупным притокам. Специалисты проведут мечение оленей спутниковыми передатчиками. Полученные данные помогут ученым получить полное представление о современном состоянии экосистемы Таймыра.

«Роснефть» исследует популяцию дикого северного оленя с 2014 года. За это время ученые СФУ провели наземные и авиационные учеты на территории Эвенкии и Таймыра, при помощи спутниковых ошейников впервые проследили полный годовой цикл миграции диких оленей. Программа исследований на севере Красноярского края «Тамура» на 2024–2027 годы включает также изучение ценных видов птиц на Бреховских островах, карской субпопуляции белого медведя, исследования рыб в устье Енисея.