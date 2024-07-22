Москва, 22 июля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил России уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадр из видео

Отмечается, что российские военные нанесли ракетный удар по разведанному ангару с HIMARS в населённом пункте Новопетровка Николаевской области.

«В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903535" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Расчет ОТРК «Искандер М» нанес ракетный удар по месту стоянки РСЗО в Николаевской области

Как передавало ИА Регнум, 14 июля расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T, радиолокационную станцию TRML-4D, а также обслуживавший технику личный состав ВСУ в Днепропетровской области.

13 июля расчёт «Искандера» нанёс удар по железнодорожному эшелону ВСУ в селе Буды Харьковской области, уничтожив 20 единиц техники. Для атаки применили две ракеты. Нанесение удара контролировали с помощью беспилотника «Орлан-10».