Расчёт «Искандера» уничтожил РСЗО HIMARS в Николаевской области
Москва, 22 июля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» Вооружённых сил России уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS в Николаевской области. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Отмечается, что российские военные нанесли ракетный удар по разведанному ангару с HIMARS в населённом пункте Новопетровка Николаевской области.
«В результате удара уничтожена пусковая установка РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, 14 июля расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер» уничтожил немецкий зенитный ракетный комплекс IRIS-T, радиолокационную станцию TRML-4D, а также обслуживавший технику личный состав ВСУ в Днепропетровской области.
13 июля расчёт «Искандера» нанёс удар по железнодорожному эшелону ВСУ в селе Буды Харьковской области, уничтожив 20 единиц техники. Для атаки применили две ракеты. Нанесение удара контролировали с помощью беспилотника «Орлан-10».