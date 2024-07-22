Москва, 22 июля, 2024, 14:20 — ИА Регнум. В Москве в 2024 году в рамках программы капитального ремонта отремонтируют фасады 350 домов, которые были построены по проектам типовых серий. Об этом 22 июля сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

«В 2024 году в рамках столичной программы капитального ремонта в городе приведут в порядок фасады 350 домов, построенных по проектам типовых серий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такие проекты использовались ещё с начала 1960-х годов и в их число входят как массовые серии П-3, П-30, П-44 или П-55, так и более узкие, такие как «Башня Вулыха».

На сегодняшний день работы ведутся в здании по проекту серии П-55 на улице Ивана Франко, а также в здании по улице Шипиловской, которое построено по проекту серии II-49.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал об окончании капитального ремонта пассажирского причала «Сетунь» на Воробьёвской набережной в западной части Москвы. Он утончил, что в столице уделяют особое внимание вопросу содержания городских причалов в надлежащем состоянии.