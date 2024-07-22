* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 22 июля, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Никита Михалков отверг обвинения в доносе на режиссёра Евгению Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) во время якобы похода в баню с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Об этом он заявил в программе «Бесогон ТВ».

РИА Новости/Алексей Даничев Никита Михалков

Ранее журналистка Юлия Таратута (внесена в перечень иноагентов) в эфире канала «Дождь» (СМИ, выполняющее функции иноагента) заявила, что Михалков якобы пожаловался в бане Бастрыкину на Беркович из-за её стихов.

«Я никогда не парился в бане с Александром Бастрыкиным. <…> Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел её спектакли. К своему, наверное, стыду не читал её поэзии», — сказал он в эфире передачи.

Кинорежиссёр напомнил, что слово «донос», использованное Таратутой, предполагает жалобу на тайные противоправные действия, а деятельность Беркович была доступна широкому кругу лиц. Он подчеркнул, что подобная ложь всегда выглядит «абсолютно бездарно».

Как сообщало ИА Регнум, Западный окружной военный суд Москвы признал Беркович и сотрудничавшую с ней драматурга Светлану Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) виновными в публичном оправдании терроризма. Каждую из них приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима. Им также запретили в течение трёх лет администрировать интернет-ресурсы.

Причиной для уголовного преследования Беркович и Петрийчук стал поставленный ими спектакль «Финист — Ясный сокол». Пьеса рассказывает о том, как женщины знакомятся через соцсети с радикальными исламистами. Режиссёра с драматургом задержали в мае 2023 года после того, как в Сети опубликовали ролик с читкой произведения, в котором выявили признаки оправдания терроризма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс обеих женщин в реестр экстремистов и террористов.

Сама Беркович 9 июля сообщила, что будет искать разные способы, чтобы добиться отмены приговора или сокращения срока. Она также попросила сторонников присылать ей книги, но лёгкое чтение, например детективы или современные романы.