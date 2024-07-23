Москва, 23 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В России высокими темпами растёт производство и потребление органических продуктов. Это предусматривает принятая правительством Стратегия развития органического производства. Согласно документу, к 2030 году потребление таких продуктов в стране может увеличиться более чем в шесть раз. Наравне с этим увеличится и экспорт биопродуктов.

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Продвигать качественные отечественные продукты на зарубежные рынки бизнесу помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Благодаря ему предприниматели участвуют в специализированных выставках и бизнес-миссиях за границей. На цифровой платформе «Мой экспорт» для производителей доступны и другие меры поддержки, и они продолжают расширяться. Например, с 18 июля стартовал приём заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных выставках и ярмарках. Подробнее об условиях предприниматели могут также узнать на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ).

«РЭЦ активно работает над расширением программы и улучшением доступных экспортёрам инструментов. Среди последних обновлений — экспортёры могут не только размещать свои товары в павильонах и искать потенциальных партнеров, но и бесплатно выставлять свою продукцию в торгово-розничных сетях и интернет-магазинах. Кроме того, предусмотрена возможность отправки образцов продукции на склад павильона за счет господдержки. Эти возможности доступны как для МСП и крупных компаний, так и для индивидуальных предпринимателей», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Благодаря комплексной поддержке российские компании продолжают расширять географию торговли. Например, московская компания «НоваПродукт АГ», производящая продукты для здорового образа жизни, приняла участие в нескольких международных выставках и бизнес-миссиях, в том числе в ОАЭ, Армении, Азербайджане и других странах. Теперь она поставляет свою продукцию в Белоруссию, Молдову, Казахстан, Грузию и другие страны.

«С РЭЦ всегда комфортно работать. Это ответственный партнер, который подбирает таких же ответственных подрядчиков. Работа матчмейкинга также всегда на высоте — подбираются максимально подходящие для нас потенциальные партнеры. Ну и нельзя не отметить удобство портала для обмена документами: мы с 2024 года на портале «Мой экспорт» оформляем в электронном виде сертификаты происхождения», — говорит ИА Регнум создатель бренда Bionova, директор по маркетингу «НоваПродукт АГ» Александра Гудимова.

А с 2023 года на платформе «Мой экспорт» можно оставить заявку на размещение продукции АПК (агропромышленного комплекса) в демонстрационно-дегустационных павильонах. Возможностями таких шоу-румов, которые помогают найти новых партнеров, провести дегустации, а также реализовать свою продукцию на зарубежных рынках, воспользовалась челябинская компания «Хлебпром». Её хлебцы и сладости уже полюбили в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Как результат — компания заключила четыре контракта в ОАЭ, Вьетнаме и Китае, куда была отгружена продукция на несколько миллионов рублей.

Покорять новые рынки челябинское предприятие начало с шоу-рума в ОАЭ, где в 2020 году на полках появились хлебцы. Затем хлебцы появились во Вьетнаме, а в 2021 году — в Китае и Египте. Оказалось, что в этих странах здоровое питание пользуется самым большим спросом.

«Шоу-румы за границей — отличная возможность представлять компанию и «живую» продукцию на новых рынках. Реально помогает в поиске новых партнеров. А профессиональная команда операторов на местных рынках грамотно и эффективно продвигает нашу продукцию», — отметил представитель «Хлебпрома» Тахир Арбузов.

Сейчас доля экспорта в общей выручке «Хлебпрома» составляет 4%, и компания намерена нарастить ее до 7%. В планах производителя — расширение географии поставок своей продукции.

Всего с момента запуска на платформу «Мой экспорт» поступило более 719 тыс. заявок от производителей, в экосистеме зарегистрировалось уже свыше 32,8 тыс. пользователей. О большом интересе к электронному сервису свидетельствует и новый рекорд: в первом полугодии 2024 года на цифровой платформе зарегистрировались более 5,8 тыс. компаний, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня им доступно 126 услуг.

А самых успешных экспортёров отмечает Всероссийский конкурс «Экспортёр года». Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции — от конфет с кедровыми орехами и сувениров ручной работы до систем слежения, сервисов по созданию программ лояльности, вертолётов и оборудования для предприятий АПК. В этом году они посоревнуются в 20 номинациях — шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса) и пяти дополнительных (в зависимости от размера компании). Все участники получают уникальный шанс наладить новые деловые связи на всероссийском и международном уровне.

Особенностью премии станет церемония награждения победителей, которая пройдет в октябре 2024 года в Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в России».

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» для российских экспортеров действует целая система финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, работает механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, логистическая поддержка и многие другие.

Также государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать отечественных экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге РФ, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта. Найти актуальную информацию о доступных мерах господдержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт».