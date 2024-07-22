Москва, 22 июля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В Государственную думу внесли проект постановления об освобождении Сергея Неверова от должности вице-спикера нижней палаты парламента, следует из базы данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Владимир Федоренко/РИА Новости Сергей Неверов

«Освободить депутата Государственной думы Неверова Сергея Ивановича от должности заместителя председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — следует из проекта постановления.

Помимо этого, в Думу внесли проект постановления об освобождении Дмитрия Свищева и Павла Завального от должностей глав комитетов по спорту и энергетике.

Комиссия Госдумы по регламенту предлагает включить данные вопросы в проект порядка работы заседания Государственной думы 23 июля.

Сергей Неверов вступил в полномочия заместителя председателя Госдумы 19 сентября 2021 года. Депутата избрали по избирательному округу № 175 (Смоленский — Смоленская область).

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Госдума на пленарном заседании освободила от должности председателя комитета по делам национальностей депутата Геннадия Семигина. Он покинул должность в рамках плановой ротации. Фракция Госдумы «Справедливая Россия — За правду» предложила на его место кандидатуру Яны Латратовой.