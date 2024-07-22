Москва, 22 июля, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина напал с ножом на девушку рядом с торговым центром на юго-западе Москвы, сообщила 22 июля пресс-служба столичного Следственного комитета.

Иван Шилов ИА Регнум

Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления СК России по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

На кадрах, предоставленных столичным Следственным комитетом, видно, как мужчина подбежал к девушке, нанёс ей несколько ударов и скрылся. Инцидент произошёл 22 июля.

По версии следствия, мужчина напал на девушку с ножом на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Потерпевшую оперативно госпитализировали в одну из столичных больниц. Нападавшего задержали. Им оказался гражданин Киргизии 2001 года рождения.

Как сообщало в июле ИА Регнум, мужчина устроил драку в подмосковном Красногорске и ранил ножом человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Как установили следователи, мужчина спровоцировал конфликт и напал с ножом на молодых людей. Они смогли отбиться и задержать нападавшего до прибытия полиции.

В феврале в центре Москвы мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских. Инцидент произошёл во время открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману. Внезапно к организатору мероприятия подбежал молодой человек и нанёс удары, выкрикивая угрозы. Нападавшего задержали.