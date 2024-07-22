Путин провёл рабочую встречу с гендиректором «РусГидро» Хмариным
Москва, 22 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «РусГидро» Виктором Хмариным. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Кремля.
Администрация президента России. Кадр из видео
Генеральный директор компании «РусГидро» Виктор Хмарин
Глава «РусГидро» доложил президенту о результатах работы компании. В частности, он отметил, что построено 500 км линий электропередачи на Чукотке, модернизирована Владивостокская ТЭЦ-2 и введена в эксплуатацию Красногорская малая ГЭС-1 в Карачаево-Черкесии.
Хмарин рассказал, что в планах — ввести до 2028 года около 2,5 ГВт электрической мощности и построить две гидростанции на Дальнем Востоке.
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