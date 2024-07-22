Москва, 22 июля, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором компании «РусГидро» Виктором Хмариным. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Генеральный директор компании «РусГидро» Виктор Хмарин

Глава «РусГидро» доложил президенту о результатах работы компании. В частности, он отметил, что построено 500 км линий электропередачи на Чукотке, модернизирована Владивостокская ТЭЦ-2 и введена в эксплуатацию Красногорская малая ГЭС-1 в Карачаево-Черкесии.

Хмарин рассказал, что в планах — ввести до 2028 года около 2,5 ГВт электрической мощности и построить две гидростанции на Дальнем Востоке.

Новость дополняется