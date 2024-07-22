Москва, 22 июля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Капитальный ремонт пассажирского причала «Сетунь» на Воробьёвской набережной, расположенной на западе Москвы, завершили. Об этом 22 июля рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра отметил, что в Москве уделяют особое внимание вопросу содержания городских причалов в надлежащем состоянии, для чего регулярно проводят их комплексные обследования, после чего принимаются решения о выполнении текущего или капитального ремонта.

«Провели капремонт пассажирского причала «Сетунь» на Воробьёвской набережной, который используется летом для прогулочных теплоходов», — сказал он.

Бирюков уточнил, что причал ни разу капитально не ремонтировали с момента ввода его в эксплуатацию в 1960 году. Заместитель мэра добавил, что в ходе ремонта специалисты комплекса городского хозяйства обновили нижнюю площадку причала, стенки, лестничные сходы и парапеты, а также установили ограждения и заменили отбойные и швартовые устройства.

«Кроме того, привели в порядок подводную часть, большая часть работ проводилась с баржи, оснащённой необходимым оборудованием, с привлечением водолазов», — пояснил Бирюков.

Он напомнил, что в Москве каждый год ведутся масштабные гидротехнические работы по очистке причалов и углублению их акваторий, необходимость проведения которых связана с загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, которое может негативно отразиться на безопасности пассажирских перевозок.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице началась реставрация фасадов дворца Н. А. Дурасова в музее-усадьбе Люблино. Градоначальник уточнил, что специалисты приведут в порядок белокаменный цоколь, основания и стены лестниц, а также восполнят утраченные архитектурные элементы.