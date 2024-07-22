Москва, 22 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Новые технологии и инновации в сфере образования представят на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Mos.ru Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова

«Одно из ключевых направлений в трансформации среднего образования — взаимодействие с ведущими работодателями города и модернизация учебных программ. Такой подход позволяет идти в ногу со временем и гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях. Передовые лаборатории, сотрудничество с ведущими компаниями и практическое обучение превращают колледжи в инновационные площадки, и именно это мы хотим показать гостям форума», — рассказала Ракова. По её словам, посетители экспозиции смогут протестировать профессии будущего, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов.

На выставке можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей. Школьникам и их родителям расскажут обо всем, что касается поступления.

Экспозиция в Гостином дворе будет работать с 1 августа до 8 сентября.