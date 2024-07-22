* экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ; внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Москва, 22 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Апелляционный военный суд признал законным приговор в отношении пресс-секретаря корпорации Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) Энди Стоуна (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Такое решение суд вынес 22 июля.

Andy Stone/X Энди Стоун (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов)

В апелляционной жалобе сторона защиты попросила отменить приговор, указав на якобы недостатки проведённых по делу экспертиз. Также адвокат сослалась, в частности, на то, что в своих публикациях Стоун выражал личное мнение, что ему позволяют делать первая поправка к Конституции США и Конституция РФ. Также, согласно жалобе, суд первой инстанции не дал должной оценки доводам защиты о невиновности Стоуна.

Государственный обвинитель просил апелляционный суд оставить приговор Стоуну без изменений как законный и обоснованный. Вышестоящая инстанция оставила жалобу стороны защиты пресс-секретаря корпорации без удовлетворения.

Срок наказания Стоуну будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо экстрадиции в РФ.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года МВД России объявило гражданина США Энди Стоуна в розыск. На следующий день в Басманном суде Москвы сообщили о заочном аресте Стоуна по делу о содействии террористической деятельности с использованием служебного положения.

В марте 2022 года СК России возбудил уголовное дело против сотрудников Meta за незаконные призывы к насилию в отношении российских граждан. Стоун тогда заявил, что корпорация сняла запрет на призывы к насилию на своих платформах в тех случаях, когда они касаются российских граждан и военнослужащих, а также президента России Владимира Путина. В Meta тогда объяснили, что такие призывы якобы являются политическими высказываниями.

В ноябре того же года Минюст включил американскую корпорацию в список экстремистских организаций. Ранее соответствующее решение принял Тверской суд Москвы.

Уже 12 февраля этого года Росфинмониторинг включил Стоуна в перечень экстремистов и террористов.

22 апреля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Стоуна к шести годам колонии общего режима. Его признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). При этом прокурор просил приговорить Стоуна к семи годам колонии строгого режима.

В этот же день ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Стоуна.