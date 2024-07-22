Москва, 22 июля, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Россия планирует дождаться конкретных шагов киевских властей к диалогу о мире, давать оценки без конкретики преждевременно, заявил 22 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее, 21 июля, глава киевского режима Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идёт речь, о каких действиях в этом направлении, если разговор идёт серьезный, пока мы судить не можем», — сказал спикер Кремля.

Он подчеркнул, что необходимо дождаться конкретных действий, если таковые будут.

Представитель Кремля добавил, что готовность Киева к диалогу в той или иной тональности в любом случае лучше, чем намерение воевать до последнего украинца.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме слова главы киевского режима назвали игрой на западную публику. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв напомнил, что легитимный срок Зеленского истёк в мае и теперь он может вступить в диалог с Россией исключительно через посредника.

Ирландский журналист Чей Боуз отметил, что подобное заявление Зеленский сделал, так как представители кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили ему о необходимости в будущем провести переговоры с российским лидером.