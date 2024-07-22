Москва, 22 июля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена о выходе из президентской гонки — это беспрецедентный случай. Такое мнение 22 июля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Gripas Yuri/ABACA/ТАСС Трансляция первых дебатов кандидатов на пост президента США Джо Байдена и Дональда Трампа

21 июля Байден объявил о выходе из президентской гонки. Он пояснил, что не стал бороться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны».

Шариков отметил, что Трамп на фоне Байдена начал усиливать свои позиции, и Байден не смог переломить эту тенденцию.

«Чем более влиятельные демократы критиковали его, тем больше наблюдался раскол внутри Демократической партии. Выход Байдена из гонки означает, что этот раскол преодолён и теперь партия может продемонстрировать единство и набрать очки», — подчеркнул американист.

По его словам, эта ситуация является абсолютно беспрецедентной: в американской истории никогда не было случаев, чтобы кандидат выиграл все праймериз и буквально накануне своей номинации выходил из гонки. Коллективными усилиями был разработан план действий на первое время, который предполагал, что Байден самостоятельно снимет свою кандидатуру. Это единственная форма, которая возможна в данной ситуации, поскольку в США не существует закона, который бы снимал кандидата с гонки, добавил эксперт.

Он уточнил, что в последние несколько недель на Байдена оказывалось мощное давление со стороны демократов. В США Демократическая и Республиканская партии — это сетевые структуры без жёсткого централизованного руководства. В Демократической партии нет органа, который мог бы принять решение о снятии Байдена с гонки и назначить другого кандидата. Поэтому всё вылилось в публичную сферу: многие политики призывали Байдена сняться с выборов, учитывая, что на выборах нужно не просто победить Трампа и занять Белый дом, но и провести своих кандидатов в Конгресс.

«Внутренние исследования показывали, что Байден не только сам не пользуется популярностью, но и тянет на дно демократических кандидатов в Конгресс. Это может быть особенно болезненно, учитывая, что если Трамп станет президентом и займёт Белый дом, то нынешняя Республиканская партия, имея большинство в Конгрессе, будет поддерживать его намного активнее, и у Демократической партии не будет рычагов сдержать его политику и влиять на него», — пояснил Шариков.

Как передавало ИА Регнум, Байден поблагодарил за работу свою команду, особо вице-президента Камалу Харрис. Байден призвал демократов поддержать на выборах её кандидатуру. Байден заверил, что подробности о своём решении не участвовать в выборах он расскажет чуть позже в обращении к нации. Пока он лечится от коронавируса.

За минувшие дни информация об участии Байдена в выборах менялась несколько раз. СМИ, политики, общественность обсуждали эту тему с разных позиций.

Так, телеканал NBC News сообщал, что окружение Байдена не верит, что на предстоящих в ноябре выборах главы государства он сможет одержать победу над своим соперником Трампом.

56 американских дипломатов, экс-чиновников и политических экспертов призвали Байдена отказаться от планов по переизбранию на второй срок из-за высокой вероятности поражения. Подписавшиеся под письмом выразили твёрдое убеждение, что сохраняющаяся обеспокоенность дальнейшим продвижением кандидатуры Байдена и растущая вероятность победы республиканца Дональда Трампа подвергают достижения действующего президента США в области национальной безопасности, а также саму страну риску недопустимого уровня.

Портал Axios информировал, что давление со стороны лидеров Демократической партии и близких друзей убедит Байдена сняться с выборов уже в конце этой недели, 15–21 июля. Позднее Байден, однако, заявлял, что на следующей неделе, 22–28 июля, продолжит кампанию.

21 июля агентство Bloomberg сообщило, что Байден предпримет «последнюю отчаянную попытку» спасти свою избирательную кампанию и попытается убедить демократов в своей возможности переизбраться. По этим данным, президент США планировал встретиться со своими политическими помощниками, чтобы вновь «сплотить демократов» вокруг собственной кандидатуры.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.