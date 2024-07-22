Москва, 22 июля, 2024, 12:41 — ИА Регнум. От властей США не стоит ожидать перемен в отношении поставок оружия Киеву. Ситуация не изменится и после президентских выборов. Такое мнение высказал 22 июля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Ничего хорошего там ожидать не приходится, судя по тому настрою, который превалирует в политическом истеблишменте США», — заявил Песков.

Вашингтон так или иначе будет продолжать поставки оружия. Такая политика не способствует урегулированию конфликта вокруг Украины, указал представитель Кремля. Напротив, продолжение военной поддержки киевского режима ведёт к затягиванию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Пентагон и Госдеп США заявили, что Вашингтон решил выделить Киеву новый пакет помощи в размере $225 млн. Эта поставка предусматривает передачу ВСУ батареи противовоздушной обороны Patriot и снарядов для зенитной системы NASAMS.

Президент США Джо Байден 21 июля объявил о выходе из предвыборной кампании. Он пояснил, что принял это решение в интересах страны и Демпартии.

По поводу этого решения Песков заявил, что подобные вопросы должны заботить американских избирателей, а не Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в США выборы проходят грязно и нечестно. Российский дипломат подчеркнула, что выход Байдена из президентской гонки — это внутреннее дело США.