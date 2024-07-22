Москва, 22 июля, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Снятие кандидатуры президента США Джо Байдена с президентской гонки — это тяжёлое, но сильное решение, сообщил в социальной сети X глава киевского режима Владимир Зеленский.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Уважаем сегодняшнее тяжёлое, но сильное решение. Мы всегда будем благодарны президенту Байдену», — написал он.

Зеленский добавил, что за последние годы американские власти приняли много важных решений. По его словам, их запомнят как смелые шаги, предпринятые президентом Байденом в трудные времена.

Глава киевского режима выразил надежду, что будущее руководство США продолжит поддерживать Украину.

Как сообщало ИА Регнум, действующий американский президент Джо Байден 21 июля объявил в соцсетях, что выходит из президентской гонки. Он объяснил, что снял свою кандидатуру с выборов в интересах партии и США. Оппонент Байдена и кандидат на президентский пост Дональд Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

После решения Байдена Демократической партии предстоит решить и выдвинуть нового кандидата на пост президента. Решение могут объявить на национальном съезде партии, который пройдёт в Чикаго в августе. В свою очередь, вице-президент Камала Харрис объявила 21 июля, что намерена стать кандидатом в президенты США от демократов.

Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 22 июля заявила, что выход Байдена из гонки — это внутреннее дело США. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в тот же день прокомментировал выход американского лидера из гонки и пожелал Байдену здоровья.