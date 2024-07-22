Туапсе, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Момент атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ в городе Туапсе Краснодарского края попал на видео.

На кадрах виден летящий дрон, а спустя некоторое время раздался звук взрыва.

Как ранее передавало ИА Регнум, инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Туапсе получила повреждения в результате падения обломков украинских беспилотников. На месте возник пожар.

Сообщалось, что на НПЗ произошло возгорание на площади 50 кв. метров. Пожарные локализовали и ликвидировали открытое горение, к тушению привлекли 91 человека и 31 единицу техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ночью 22 июля в районе Туапсе отразили атаку восьми БПЛА.

Всего ночью над российской территорией было нейтрализовано 75 беспилотников. 47 дронов были сбиты над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.