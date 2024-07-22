Москва, 22 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Российский пловец Евгений Сомов получил аккредитацию нейтрального атлета на Олимпиаде в Париже. Фотографию документа спортсмен опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)

На пластиковой карточке размещены фото, а также имя и фамилия спортсмена. Отдельно указана дисциплина, в которой Сомов будет выступать.

Сомов единственный из российских пловцов будет участвовать в Олимпийских играх, он выступит на дистанции 100 м брассом. 25-летний спортсмен проживает и тренируется в США.

Как сообщало ИА Регнум, пловец стал одним из 15 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет допустил к участию в парижской Олимпиаде. В списке также фигурируют: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина (теннис), Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (гребля на байдарках и каноэ).

Кроме того, на Олимпиаде в «нейтральном статусе» смогут выступить 16 спортсменов из Белоруссии.

В декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.