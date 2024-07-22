Одесса, Украина, 22 июля, 2024, 11:59 — ИА Регнум. На территории Одесской области прогремело несколько взрывов. Об этом 22 июля сообщило украинское издание «Главком».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одесская область — взрывы», — говорится в сообщении.

При этом, где конкретно произошли взрывы, не уточняется.

По информации онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время сирены воздушной тревоги прозвучали на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об ударе по складу ВСУ с боекомплектом в районе железнодорожной станции в Дергачах в Харьковской области. По его словам, через некоторое время после удара с неба сыпались пыль и песок.

Вечером 21 июля украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове. На тот момент на территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.