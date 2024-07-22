Нижегородская область, 22 июля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Российский актёр и режиссёр Владимир Королёв скончался на 73-м году жизни, сообщили 21 июля его коллеги на странице «Народного театра-студии «Дилижанс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Народный театр-студия «Дилижанс“»/ВКонтакте Российский актёр и режиссёр Владимир Королёв

«Не стало режиссера Большеболдинского народного театра Владимира Алексеевича Королёва. Почему-то казалось, что Владимир Алексеевич будет всегда», — написала режиссёр театра Мария Федотова.

Она отметила, что Королёв жил театром и был хорошим человеком. Причины смерти актёра пока не раскрываются.

Глава Большеболдинского муниципального округа Алла Морозова сообщила, что прощание с Королёвым состоится 23 июля.

Владимир Королёв родился в 1951 году. Окончил Горьковское культпросветучилище и исторический факультет Горьковского университета имени Лобачевского. Он был главным режиссёром Народного театра Дома культуры имени А. С. Пушкина в селе Большое Болдино. В числе его постановок такие работы, как «Мой бедный Ленский!», «Пять романсов в старом доме», «Вечерний звон», «Памятник», «Выходили бабки замуж» и другие. За заслуги в театральной деятельности ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». За время работы поставил более 30 спектаклей.

В 2014 году мужчина сыграл охранника в сериале «Московская борзая». Его партнёрами по картине стали Ольга Красько, Олег Алмазов, Александр Ратников и другие.