Истра, Московская область, 22 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Вдову участника специальной военной операции выгнал из собственного магазина в Истре арендатор помещения, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Арендатор магазина забрал ключи у продавца и не пустил в помещение владелицу, которая, по данным соцмедиа, является вдовой участника СВО», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что мужчина забрал деньги из кассы и продолжил торговать оставшимся товаром.

Правоохранители возбудили дело по п. «в» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 330 УК РФ («Грабёж, самоуправство»). Доклад о ходе расследования представят главе СК Александру Бастрыкину. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, скандал с участием таксиста произошёл в Москве ночью 2 июня. Водитель высадил трёх участников СВО прямо на МКАД, отказавшись продолжать поездку. После инцидента пассажиры записали видеоролик и выложили его в соцсети. По их словам, причиной конфликтной ситуации якобы стал их разговор между собой, в ходе которого они обсуждали теракт в «Крокус Сити».

ИА Регнум связалось с водителем и узнало его версию случившегося. Он рассказал, что участники СВО якобы были пьяны и грубили ему, а также уже во время поездки изменили способ оплаты.

13 мая двое подростков напали на участника спецоперации в станице Челбасской в Краснодарском крае. Они били его руками и ногами. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Злоумышленников задержали.