Пострадавшая при взрыве газа в Апшеронске женщина попала в реанимацию
Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Женщина, которая пострадала в результате обрушения здания после взрыва газа в Апшеронске, находится в реанимации, сообщила «Газета.Ru».
Уточняется, что пострадала сотрудница аптеки.
Как сообщало ИА Регнум, ранее МЧС опубликовало видео, на котором спасённую женщину на носилках выносят из-под завалов на месте обрушения здания в Апшеронске. Женщина стонала от боли.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске, где обрушилось здание и пострадали люди. Точное число пострадавших пока неизвестно, ведомство сообщило о четверых госпитализированных.
Как отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, взрыв разрушил торговый ряд на одной из центральных улиц Апшеронска.