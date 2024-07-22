Апшеронск, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Женщина, которая пострадала в результате обрушения здания после взрыва газа в Апшеронске, находится в реанимации, сообщила «Газета.Ru».

МЧС России

Уточняется, что пострадала сотрудница аптеки.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903482" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры спасения человека в Апшеронске

Как сообщало ИА Регнум, ранее МЧС опубликовало видео, на котором спасённую женщину на носилках выносят из-под завалов на месте обрушения здания в Апшеронске. Женщина стонала от боли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске, где обрушилось здание и пострадали люди. Точное число пострадавших пока неизвестно, ведомство сообщило о четверых госпитализированных.

Как отметил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, взрыв разрушил торговый ряд на одной из центральных улиц Апшеронска.