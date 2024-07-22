Харьков, Украина, 22 июля, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Север» в зоне спецоперации на харьковском направлении нанесли удар по резервам Вооружённых сил Украины, сообщили 22 июля в Министерстве обороны России.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Расчёты РСЗО «Град» в ночное время уничтожили очередные укреплённые позиции с живой силой ВСУ, где были сосредоточены резервы», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что координаты местонахождения бойцов ВСУ артиллеристам передали разведчики.

По словам старшего офицера батареи с позывным Сапфир, основное внимание российские военные в Харьковской области уделяют поражению живой силы и техники ВСУ. Это предотвращает попытки украинских военных наносить удары по Белгороду и приграничным районам.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля войска группировки «Север» отбили четыре контратаки и уничтожили до 145 военнослужащих и несколько единиц техники, в том числе американскую гаубицу М777. суммарно на всех направлениях за сутки ВСУ потеряли более 1700 военнослужащих.

18 июля группировка ВС России «Север» за сутки нанесла поражение трём бригадам ВСУ. Бои шли в Харьковской области в районе города Волчанска, сёл Старица и Липцы. Помимо примерно 160 бойцов, ВСУ потеряли шесть автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.

Военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что украинские военные ежедневно несут потери, которые нельзя восполнить при помощи резервов. По его словам, срок обучения мобилизованных сократился.