Москва, 22 июля, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» запустила проект, посвященный правильному питанию: специальные корнеры уже появились в супермаркетах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда и Воронежа. До конца года сеть планирует увеличить число супермаркетов со специальными зонами до 135 по всей России.

«Перекрёсток» В супермаркетах «Перекрёсток» появятся корнеры здорового питания

В корнерах здорового питания можно найти множество полезных наименований, отвечающих запросу покупателей, которые хотят питаться правильно: это «правильные сладости», безглютеновые продукты, «здоровые перекусы» и многое другое. Флагманом стала «Зелёная линия» — собственная торговая марка «Перекрёстка» товаров здорового питания. Её доля составляет 35%.

«Уже не первый год мы поддерживаем и сами создаём тренды правильного питания. Вместе с экспертами Университета образовательной медицины мы разработали систему рейтинга пользы продуктов для товаров бренда «Зелёная линия», чтобы наше ассортиментное предложение помогало сформировать сбалансированный рацион», — заявила руководитель управления СТМ «Зелёная линия» Любовь Лесных. Она добавила, что, согласно обратной связи от клиентов сети «Перекрёсток», потребность в продуктах для правильного питания только растёт. «Мы осознаём всю важность сбалансированного ежедневного рациона и ведения здорового образа жизни, поэтому стремимся соответствовать ожиданиям наших клиентов, которые лежат в основе нашей миссии «Всё для вас! Как для себя», — подчеркнула Лесных.

Согласно внутренним данным компании, в 2024 году спрос на продукты для правильного сбалансированного питания вырос на 12% по сравнению с прошлым годом. Так, в первом полугодии 2024 года ЗОЖ-продукты встречались в каждом 11-м чеке, а их продажи выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.