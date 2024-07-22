Дублин, 22 июля, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Представители кандидата в американские президенты Дональда Трампа сообщили главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что ему придётся провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

ИА Регнум

Он отметил, что проигрыш Украины в конфликте с Россией уже очевиден, никакой «воображаемой победы» ждать не стоит.

«И Зеленский это знает. Кроме того, люди Трампа уже сообщили ему, что ему прикажут вести переговоры с Путиным и прекратить войну», — написал журналист в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России. В интервью «Би-би-си» он сказал, что если Украина получит поддержку партнёров на втором «саммите мира», то будет неважно, с какими представителями России разговаривать. Ранее лидер киевского режима своим указом официально запретил подобные переговоры.

В Госдуме слова главы киевского режима назвали игрой на западную публику. Первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв напомнил, что легитимный срок Зеленского истёк в мае, и теперь он может вступить в диалог с Россией исключительно через посредника.

Первая «мирная конференция» по Украине состоялась в июне в швейцарском Бюргенштоке. Представителей России на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Ещё одно аналогичное мероприятие предполагается провести до конца 2024 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в июле на пресс-конференции в ООН, заявил, что Запад взял курс на продавливание так называемого «мирного плана» главы киевского режима любой ценой. Он подчеркнул, что запланированная вторая конференция по ситуации на Украине содержит неприемлемые для России подходы.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.