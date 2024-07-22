Москва, 22 июля, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Российские военные поразили склад ВСУ с боекомплектом, расположенный в районе железнодорожной станции в Дергачах в Харьковской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в 1:12 мск был прилёт в город Дергачи», — передала «Газета.Ru».

По сообщениям местных жителей, после часа ночи прогремел сильный взрыв в направлении железнодорожного вокзала. По предварительной информации, ракета «Искандер» попала в склад с боекомплектом возле железнодорожного вокзала.

Лебедев добавил, что в результате мощного удара через некоторое время после прилёта с неба сыпалась пыль и песок.

Министерство обороны России пока не подтверждало нанесение ударов по украинской военной инфраструктуре в Дергачах.

Как сообщало 21 июля ИА Регнум, Лебедев заявил о возросшей активности на украинских аэродромах. Жители Николаева регулярно слышат шум реактивных двигателей и видят взлетающие самолёты. По данным подполья, большая их часть — небольшие одномоторные воздушные суда.

Российские военные 26 июня нанесли удар по складу ВСУ в Дергачах. Как тогда рассказало подполье, прогремел сильный взрыв. По словам Лебедева, в первые секунды было видно высокое пламя. Он добавил, что удар пришёлся по складу вблизи окраины города.