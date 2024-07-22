Анкара, 22 июля, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Если Константинопольский патриарх Варфоломей будет продолжать антитурецкую деятельность, его необходимо лишить гражданства Турции. С таким заявлением выступил заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр.

Zuma\TASS Патриарх Константинопольский Варфоломей I

Депутат отметил, что основной задачей Варфоломея, а также американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора является служение верующим. Однако в последнее время, считает Гюр, они «зашли слишком далеко».

Политик отметил, что Варфоломей и Элпидофор не могут выезжать за границу без разрешения префектуры. Он также указал на недопустимость того, что патриарх и архиепископ выступали на международных аренах с антитурецкими заявлениями и высказывали мнение о Турецкой Республике и Турецкой Республике Северного Кипра.

По мнению Гюра, необходимо напомнить этим лицам, что они являются представителями духовенства, и необходимо предостеречь их от антитурецкого поведения.

«Если же они, несмотря на эти предупреждения, продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере», — процитировала «Газета.Ru» представителя партии.

Депутат отметил, что одним из поводов для такого призыва стало участие Константинопольского патриарха в конференции по Украине в Швейцарии.

Как сообщало ИА Регнум, патриарх Варфоломей был среди тех, кто подписал совместное коммюнике по итогам конференции по Украине, прошедшей в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В связи с этим официальный представитель МИД страны Онджю Кечели заявил, что Стамбул направил запрос организаторам мероприятия по этому вопросу. Он также опроверг информацию о том, что патриарх участвовал в конференции по Украине в Швейцарии в качестве лица, наделённого государственным статусом, и проводил там встречу с главой МИД Турции.

Религиовед Роман Лункин заявил 30 июня, что предстоятель Константинопольской православной церкви с 2018 года действует в интересах США. По его словам, это также проявилось в его участии в конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии в середине июня, где, как отметил Лункин, Варфоломей играл роль инструмента американской политики.

Первый «мирный» саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей РФ на мероприятии не пригласили, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Президент России Владимир Путин называл эту «мирную» конференцию паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, но в то же время не зовут на мероприятие её представителей.

По итогам саммита составили коммюнике — электронный документ, не предполагающий физической подписи. В Швейцарии поясняли, что страны могут в любой момент как поддержать декларацию, так и отказаться от этого.