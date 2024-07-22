Пхеньян, 22 июля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Игорь Краснов 22 июля прилетел в Пхеньян.

Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Игорь Краснов

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3903462" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Игорь Краснов прибыл в Пхеньян

«Это первый визит генпрокурора России в КНДР в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В Пхеньяне Краснов встретится со своим северокорейским коллегой. Кроме того, он обсудит с другими официальными лицами Северной Кореи вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 июня прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В столице Северной Кореи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер. Договорённость нацелена на построение многополярного мира.

Как заявил президент России, договорённость должна стать основой отношений Москвы и Пхеньяна на долгий период.