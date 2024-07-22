Брюссель, 22 июля, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена выйти из борьбы за президентское кресло на ноябрьских выборах вызвало неоднозначную реакцию у лидеров стран Евросоюза. Об этом сообщило издание Politico.

TASS /AP Photo/Susan Walsh Джо Байден

«Лидеры разделились на три большие категории: тех, кто похвалил Байдена за его решение; тех, кто использовал момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу; и тех, кому, казалось, просто нравится находиться онлайн в такой важный момент», ― указали авторы публикации.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Байден, которого он назвал своим другом, многого добился для своей страны, для Европы, для всего мира.

«Благодаря ему трансатлантическое сотрудничество стало тесным, НАТО сильным, а США ― хорошим и надёжным партнёром для нас. Его решение больше не баллотироваться заслуживает уважения», ― отметил Шольц.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях отметил, что действующий американский лидер принял много трудных решений, благодаря которым Польша, США и весь мир стали безопаснее, а демократия сильнее.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что уважает выбор Байдена.

«Я знаю, что <…> он принял решение, исходя из того, что, по его мнению, является наилучшим для американского народа», ― написал Стармер в соцсети Х.

Премьер-министр Чехии Пётр Фиала считает, что это ответственный и трудный с личной точки зрения шаг, но тем более ценный.

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж в своём посте написал, что предвидел такой ход развития событий. При этом он высказал уверенность в победе Трампа на предстоящих выборах.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что решение Байдена «мужественное и достойное». Уважение Байдену высказала и глава МИД Латвии Байба Браже.

«Политика ещё никогда не была такой интересной», ― написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но продолжит исполнять полномочия до конца нынешнего срока. Он пояснил, что не стал бороться с республиканцем Дональдом Трампом за победу «в интересах партии и страны».

Высокопоставленные члены избирательной кампании президента США и администрация Белого дома скрывали его решении выйти из гонки незадолго до официального объявления. О планах американского лидера объявить его не знала даже вице-президент США Камала Харрис.

Телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщила, что выход Байдена из президентской гонки не имеет отношения к состоянию его здоровья. Оно вызвано необходимостью избежать утечки информации, сообщила британская газета The Independent.

Американский миллиардер Дэвид Сакс сравнил снятие Байдена с предвыборной гонки с госпереворотом. Всё произошло по вине самого главы Белого дома, уверен Сакс.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уход из гонки действующего главы Белого дома — это внутреннее дело США, при этом Россия ни при каких обстоятельствах не вмешивается в их внутреннюю жизнь и выборы. Дипломат добавила, что заявление Байдена вызывает много вопросов, поскольку непонятно, самостоятельно ли он принимал решение.