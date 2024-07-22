Москва, 22 июля, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Россиян начали пугать штрафами за посещение запрещённых на территории России сайтов. Однако это новый мошеннический способ отъёма денег у граждан, сообщил в интервью агентству «Прайм» руководитель отдела информационной безопасности PGR agency Юрий Бастрыкин.

Александр Манзюк/ТАСС

Он пояснил, что на самом деле запреты и ограничения на посещение определённых интернет-ресурсов есть, но никаких штрафов за это не предусмотрено.

Бастрыкин добавил, что объявление о необходимости оплатить штраф у пользователя может всплыть в любой момент. Это необязательно будет запрещённый сайт. Он может быть любым, если мошенники установили на нём соответствующие настройки, отметил эксперт.

Бояться сообщений о том, что пользователь что-то нарушил и получит проблемы с правоохранителями и спешить перечислять деньги на «специальную карту», не стоит, посоветовал Бастрыкин. В таких случая, по его словам, стоит обратиться за помощью к родственникам и близким, чтобы успокоиться.

Если же требования со стороны мошенников не прекращаются, их нужно просто заблокировать, указал эксперт.

«Они не смогут вам причинить никакого вреда, если вы сами не отправите им деньги», — напомнил Бастрыкин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля Федеральная таможенная служба (ФТС) предупредила о случаях мошенничества с использованием фейковых аккаунтов её руководителей. Суть мошеннической схемы заключается в том, что «руководитель» обращается к должностному лицу таможни и указывает, что нужно оказать содействие сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. В процессе разговора мошенник стремится получить личные данные должностных лиц, либо старается завладеть их денежными средствами при помощи психологического давления.

Федеральная таможенная служба России в таких случаях просит связываться с Управлением по противодействию коррупции ФТС.

Также злоумышленники придумали новую схему мошенничества от имени Ozon. Пользователю предлагают прокрутить «Колесо Фортуны». На третьей попытке гарантирован денежный приз, но, чтобы его получить, необходимо оплатить «комиссию» по реквизитам злоумышленников, что приводит к потере денег. Только в первом полугодии 2024 года специалисты маркетплейса Ozon и компании F. A. C. C. T. заблокировали 9341 скам-ресурс и 3621 фишинговый сайт, которые пытались использовать бренд Ozon в мошеннических целях.