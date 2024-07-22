Туапсе, Краснодарский край, 22 июля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. В результате падения обломков украинских беспилотников повреждения получила инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в городе Туапсе Краснодарского края. На месте инцидента возник пожар, сообщил 22 июля региональный оперативный штаб со ссылкой на краевое ГУ МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рано утром… киевский режим предпринял ещё одну попытку атаковать с помощью БПЛА гражданскую инфраструктуру Туапсе», — отметили в Telegram-канале ведомства.

На НПЗ произошло возгорание на площади 50 кв. метров. Огнеборцы локализовали и ликвидировали открытое горение. К тушению пожара привлекли 91 человека и 31 единицу техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ночью 22 июля в районе Туапсе Краснодарского края отразили атаку восьми БПЛА. По состоянию на 05:00 мск повреждений инфраструктуры и жилых домов не выявили. Никто не пострадал.

Над российской территорией в ночные часы 22 июля было нейтрализовано 75 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. 47 дронов были сбиты над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В ночь на 18 июля в направлении НПЗ Кременчуга Полтавской области Украины была нанесена серия ударов, сопровождавшихся серьёзной детонацией, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Первый удар нанесли в направлении НПЗ, по территории которого постоянно перемещаются бензовозы. Ёмкости на заводе, по данным подполья, регулярно наполняют топливом для хранения. Второй удар осуществили в направлении вагоностроительного завода в другой части города. После взрыва туда проехало множество скорых. На предприятии ремонтировали тяжёлую гусеничную технику и оснащали динамической бронёй натовские танки. Третий удар снова пришёлся в район НПЗ, за ним последовал серьёзный взрыв.