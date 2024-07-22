Кемеровская область, 22 июля, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Санаторий «Магистраль» в Салаире Кемеровской области, где отравились 40 человек, закроют 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, которая является владельцем профилактория.

Западно-Сибирская железная дорога Санаторий «Магистраль»

Отмечается, что Роспотребнадзор уже подготовил материалы в суд о приостановке работы лагеря. По предварительным данным, причиной заражения стала норовирусная инфекция.

«22 июля, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, деятельность детского лагеря будет приостановлена для проведения дополнительных противоэпидемиологических мероприятий. В обязательном порядке будет проведен возврат денег родителям за путевки», — заверили в компании.

По последним данным, на недомогание пожаловались 39 детей и один взрослый. В настоящее время все заболевшие получают необходимое лечение и находятся под медицинским наблюдением

Как сообщало ИА Регнум, в Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту заражения детей кишечной инфекцией на отдыхе в железнодорожном санатории в Кузбассе. Доклад о ходе расследования дела и его результатах предоставят председателю СК России Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области группа детей обратилась к врачам с жалобами на недомогание. По данному факту сотрудники прокуратуры начали проверку. Отмечается, что к этому моменту зарегистрировано 35 случаев заражения инфекцией среди детей. Ранее сообщалось о 25 почувствовавших недомогание.