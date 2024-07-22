Вашингтон, 22 июля, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден, скорее всего, поддержал вице-президента США Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах от демократов с целью сохранить собранные в ходе предвыборной кампании средства. К такому выводу пришла кандидат в Конгресс от Республиканской партии Кэтлин Уинн.

news2.ru Джо Байден и Камала Харрис

«Я думаю, что его поддержка Харрис… Я слышала, что это скорее финансовый вопрос. Они собрали миллионы долларов, поэтому она должна остаться в бюллетенях», — объяснила Уинн.

По её словам, Харрис находится в невыгодном положении, так как она ассоциируется с Байденом, рейтинги которого упали. Сенатор Марк Келли от штата Аризона может составить конкуренцию Харрис, считает кандидат от республиканцев.

Уинн признала, что Республиканская партия находится в ситуации, когда американцы, независимо от политических взглядов, хотят стабилизации и нормализации в стране. В связи с этим непонятно, как Харрис отделит себя от Байдена, под началом которого она работала, подытожила Уинн.

Как передавало ИА Регнум, по данным платформы для сбора средств ActBlue, за несколько часов американцы пожертвовали около 50 млн долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. Это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году. В 2020 году Харрис на кокусах не набрала ни одного голоса.

На 1 августа запланировано голосование по выдвижению Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах американского президента, информировал журналист телекомпании CBS Эд О’Киф. Речь идёт о виртуальном голосовании, по итогам которого, вероятно, Харрис будет официально объявлена кандидатом. Таким образом, кандидатура может быть утверждена досрочно, а не на общенациональном съезде партии в Чикаго 19–22 августа.

Решение Джо Байдена объявить о выходе из президентской гонки в социальной сети X (бывший Twitter) вызвано необходимостью избежать утечки информации, написала британская газета The Independent. О планах американского президента объявить его не знала даже Камала Харрис.