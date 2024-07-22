Москва, 22 июля, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Ночью 22 июля над российской территорией было нейтрализовано 75 беспилотников, выпущенных украинскими боевиками. Подробности сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

В ведомстве заявили, что все попытки ВСУ совершить террористическую атаку предотвращены средствами ПВО.

Таким образом, 47 дронов были сбиты над Ростовской, по одному над Белгородской, Смоленской и Воронежской областями, восемь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, 17 беспилотников — над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Смоленской области Василий Анохин информировал, что минувшей ночью ВСУ запустили дрон-камикадзе. Он был сбит.

В Белгородской области при повторном обстреле украинскими боевиками города Шебекино загорелась кровля частного дома, пострадала женщина. Снаряд попал в дом, в котором находилась 87-летняя хозяйка. Оперативно прибывшие на место пожарные спасли её.

Утром 21 июля украинские войска попытались атаковать Крым ракетами ATACMS, российские средства ПВО сбили их над Херсонской областью, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.