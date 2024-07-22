Вашингтон, 22 июля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. За несколько часов американцы пожертвовали уже почти 50 млн долларов предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис. О рекорде сообщается на платформе для сбора средств ActBlue.

Джо Байден и Камала Харрис

Отмечается, что это самый крупный сбор в течение дня в 2024 году.

«Сторонники собрали $46,7 млн ​​через ActBlue после запуска кампании Камалы Харрис», — написали в социальной сети Х.

В 2020 году Харрис на крокусах не набрала ни одного голоса.

Сегодня большинство демократов считает, что Камала Харрис могла бы стать хорошим президентом, общественности она запомнилась как «сторонница абортов».

Как сообщало ИА Регнум, на 1 августа запланировано голосование по выдвижению Камалы Харрис кандидатом от Демократической партии на выборах американского президента, информировал журналист телекомпании CBS Эд О’Киф.

Речь идёт о виртуальном голосовании, по итогам которого, вероятно, Харрис будет официально объявлена кандидатом. Таким образом, кандидатура может быть утверждена досрочно, а не на общенациональном съезде партии в Чикаго 19–22 августа.

Республиканец Дональд Трамп считает, что на выборах ему будет легче победить Камалу Харрис, чем Джо Байдена, который 21 июля объявил о своём выходе из президентской гонки. У политологов иное мнение.