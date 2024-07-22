Львов, Украина, 22 июля, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Полиции Львова личность стрелявшего в экс-депутата Верховной рады русофоба Ирину Фарион пока установить не удалось. МВД Украины опубликовало на сайте фото и ориентировочные данные на подозреваемого в убийстве.

npu. gov. ua Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион

Молодому человеку на вид 20 лет, рост — 170-180 см, худощавого телосложения.

Подозреваемый в момент покушения, по словам очевидцев, был одет в спортивные штаны тёмного цвета, чёрную кофту, поверх которой — футболка красного цвета с белыми полосками и надписью на лицевой стороне. На голове у него была тёмная панама с эмблемой, на ногах — кроссовки красно-чёрные с белой подошвой, из которых были видны белые носки. На руках — красные перчатки.

Парня видели у дома Ирины Фарион за несколько дней до убийства.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 июля неизвестный, поджидавший Ирину Фарион возле её дома во Львове, выстрелил ей в висок. Экс-депутата доставили в больницу в критическом состоянии, в городе объявили план «Перехват». Спустя несколько часов Фарион скончалась в больнице.

Фарион была депутатом Рады в 2012–2014 годах, её запомнили по резким русофобским высказываниям. Ещё в 2010 году, посещая детский сад, она раскритиковала русские имена детей и рассказала о внуке, который учит сверстников украинскому языку «с помощью кулачка».

Фарион приветствовала убийство писателя Олеся Бузины, призывала не давать работу и образование не говорящим по-украински и называла русскоязычных граждан умственно отсталыми предателями.

Украинский оппозиционный политолог Константин Бондаренко высказал версию, что убийство Фарион — демонстративный шаг «националистического молодняка», который требует действий, а не претензий к языку.