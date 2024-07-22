Белград, 22 июля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. На протяжении двух с половиной лет отсутствует общение с президентом России Владимиром Путиным, заявил в ночь на 22 июля в эфире телеканала TV Pink лидер Сербии Александр Вучич.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем

«Если бы я завтра захотел разговаривать, президент Путин бы разговаривал. И также если он пожелает. Но, если спросите меня, он учитывает позицию Сербии, и с этой точки зрения президент Путин не хочет запрашивать такой разговор… Он запросил бы, если бы не думал, что так поставит меня под угрозу, и если бы не понимал, под каким мы давлением находимся», — объяснил Вучич.

Сербский лидер опроверг обвинения оппонентов в том, что Владимир Путин отказывается с ним общаться. По словам Вучича, отсутствие диалога не связано с нежеланием президента России контактировать.

Как передавало ИА Регнум, Сербия духовно близка с Россией, заявил Путин в фильме Андрея Кондрашова «Белград». На протяжении веков сербы были самым надёжным союзником России, сказал президент.

Владимир Путин 6 марта в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи заявил, что отношения России и Сербии, остававшихся на протяжении веков верными союзниками, носят особый характер.

14 февраля российский лидер направил президенту Сербии Александру Вучичу поздравительную телеграмму по случаю Дня государственности. В своём обращении Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит сбалансированный внешнеполитический курс, и отметил, что Сербия остаётся значимым и надёжным партнёром России. Также президент РФ выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-сербского стратегического партнёрства и указал, что оно полностью отвечает интересам братских народов обеих стран.